  1. استانها
  2. همدان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

بهراملو: همدان رتبه اول ملی در رفع تداخلات اراضی را کسب کرد

بهراملو: همدان رتبه اول ملی در رفع تداخلات اراضی را کسب کرد

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: استان با رفع تداخلات در بیش از یک‌میلیون هکتار زمین، رتبه نخست کشور را در مدیریت اراضی کشاورزی کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در رفع تداخلات اراضی کشاورزی اظهار کرد: استان همدان با اجرای دقیق مراحل نقشه‌برداری، تعیین حدود و ثبت مالکیت در بیش از یک‌میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، موفق به کسب جایگاه اول ملی در این حوزه شده است.

وی افزود: این دستاورد برای نخستین‌بار در تاریخ استان رقم خورده و نتیجه حمایت‌های مدیریت ارشد استان و رویکرد فنی و توسعه‌محور استاندار همدان در مدیریت منابع اراضی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، این موفقیت را نمادی از هم‌افزایی سازمانی، برنامه‌محوری و تعامل مؤثر میان مجموعه‌های مدیریتی استان دانست و تأکید کرد: استان همدان در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و تثبیت مالکیت اراضی، الگویی موفق در کشور محسوب می‌شود.

کد خبر 6621320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها