بهراملو: همدان رتبه اول ملی در رفع تداخلات اراضی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در رفع تداخلات اراضی کشاورزی اظهار کرد: استان همدان با اجرای دقیق مراحل نقشهبرداری، تعیین حدود و ثبت مالکیت در بیش از یکمیلیون و ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، موفق به کسب جایگاه اول ملی در این حوزه شده است.
وی افزود: این دستاورد برای نخستینبار در تاریخ استان رقم خورده و نتیجه حمایتهای مدیریت ارشد استان و رویکرد فنی و توسعهمحور استاندار همدان در مدیریت منابع اراضی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، این موفقیت را نمادی از همافزایی سازمانی، برنامهمحوری و تعامل مؤثر میان مجموعههای مدیریتی استان دانست و تأکید کرد: استان همدان در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و تثبیت مالکیت اراضی، الگویی موفق در کشور محسوب میشود.
