کاهش محسوس دمای هوا در کرمانشاه از پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا، هوای استان کرمانشاه صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی افزود: در دو روز پایانی هفته، با عبور موجی ناپایدار از جو منطقه، ضمن افزایش سرعت باد، در برخی نقاط به‌ویژه مناطق مرزی و نیمه شرقی استان، گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت می‌تواند بتدریج شرایط را برای نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو استان فراهم کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس تحلیل داده‌ها، متوسط دمای هوا از امروز تا اوایل هفته آینده به‌تدریج روندی کاهشی خواهد داشت. این کاهش دما از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده محسوس‌تر خواهد بود و در نیمه غربی و نواحی شمالی استان خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

زورآوند خاطرنشان کرد: شهروندان با توجه به تغییرات دمایی و احتمال کاهش محسوس دما، به‌ویژه در مناطق سردسیر، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی و حفظ سلامت خود در ساعات خنک شبانه‌روزی بیندیشند.