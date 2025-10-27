آغاز وزش باد و افزایش ابر از اواسط چهارشنبه در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی، طی امروز و فردا (سه‌شنبه) هوای استان عمدتاً صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط، از اواسط روز چهارشنبه تا روز شنبه، عبور موجی کوتاه از جو منطقه سبب افزایش ابر و وزش باد در برخی نقاط استان خواهد شد. این ناپایداری‌ها اگرچه ضعیف هستند، اما می‌توانند در ساعاتی از بعدازظهرها باعث تغییرات موقتی در وضعیت جوی شوند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: متوسط دمای هوا که فردا به‌ویژه در نواحی غربی و شمالی استان به‌طور جزئی افزایش می‌یابد، از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده در بیشتر نقاط تغییر محسوسی نخواهد داشت.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی در استان انتظار نمی‌رود، اما توصیه می‌شود شهروندان و کشاورزان از طریق اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی، وضعیت جوی را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.