پیش‌بینی کاهش دما و وزش باد در استان کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد: طی روزهای پایانی هفته، هوای استان صاف با وزش باد و در برخی ساعات همراه با غبار رقیق خواهد بود و دمای هوا نیز کاهش نسبی خواهد داشت.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز جمعه تا یکشنبه، هوای استان عمدتاً صاف بوده و در برخی ساعات وزش باد ملایم رخ خواهد داد.

وی افزود: طی عصر امروز تا صبح فردا شنبه، به ویژه در نواحی مرزی، امکان همراهی هوا با غبار نسبتاً رقیق وجود دارد و کشاورزان و ساکنان مناطق مرزی باید این شرایط را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با اشاره به روز دوشنبه گفت: عبور موج ناپایدار از جو منطقه، در برخی ساعات سبب تشدید وزش باد و ایجاد گردوخاک محلی در سطح استان خواهد شد.

زورآوند خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته، پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین دمای هوا به ویژه حداقل دمای شبانه، از امروز تا یکشنبه کاهش نسبی خواهد داشت و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به طور مختصر افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه‌های هواشناسی، به ویژه برای فعالیت‌های کشاورزی و تردد در نواحی مرزی، ضروری است.

