۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

تصادف در محور سیراف – عسلویه؛ راننده جان باخت

بوشهر- جانشین پلیس راه سیراف عسلویه گفت: در حادثه‌ای در مسیر فازهای پارس جنوبی، برخورد یک دستگاه خودروی پژو با کامیون در محور سیراف عسلویه، جان راننده پژو را گرفت.

سروان مصطفی فرزانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در محدوده سه‌راه پتروشیمی و روبه‌روی بتن‌سازی کندوان پارس، یک دستگاه خودروی پژو در برخورد با کامیون دچار سانحه شد و راننده در دم جان باخت.

وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، نیروهای پلیس راه و امداد در محل حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی مسیر و انتقال پیکر راننده انجام شد.

فرزانه با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع سانحه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین در محدوده فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی، رانندگان باید نهایت دقت را در رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن، داشته باشند.

وی هشدار داد: سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی به مقررات در مسیرهای صنعتی پرترافیک، نه تنها جان راننده بلکه جان سایر کاربران جاده را به خطر می‌اندازد.

