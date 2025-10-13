تصادف در محور سیراف – عسلویه؛ راننده جان باخت

سروان مصطفی فرزانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در محدوده سه‌راه پتروشیمی و روبه‌روی بتن‌سازی کندوان پارس، یک دستگاه خودروی پژو در برخورد با کامیون دچار سانحه شد و راننده در دم جان باخت.

وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، نیروهای پلیس راه و امداد در محل حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی مسیر و انتقال پیکر راننده انجام شد.

فرزانه با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع سانحه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین در محدوده فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی، رانندگان باید نهایت دقت را در رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن، داشته باشند.

وی هشدار داد: سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی به مقررات در مسیرهای صنعتی پرترافیک، نه تنها جان راننده بلکه جان سایر کاربران جاده را به خطر می‌اندازد.