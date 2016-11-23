سانحه رانندگی در شازند یک کشته و ۳مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در حادثه ای که روز گذشته در کیلومتر پنج محور نورآباد- چغاه پهنه شهرستان شازند در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس به وقوع پیوست، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

براساس این گزارش، سه تن از سرنشینان این خودرو نیز در سانحه مجروح و توسط نیروهای امدادی، به بیمارستان منتقل شدند.

علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده خودرو و نیز کوتاهی اداره راه در عدم نصب علایم هشدار دهنده و حفاظ ایمن، در محدوده دور برگردان اعلام شد.