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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

سانحه رانندگی در شازند یک کشته و ۳مجروح برجای گذاشت

سانحه رانندگی در شازند یک کشته و ۳مجروح برجای گذاشت

اراک- واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور نور آباد- چغاه پهنه در شهرستان شازند، یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در حادثه ای که روز گذشته در کیلومتر پنج محور نورآباد- چغاه پهنه شهرستان شازند در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس به وقوع پیوست، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

براساس این گزارش، سه تن از سرنشینان این خودرو نیز در سانحه مجروح و توسط نیروهای امدادی، به بیمارستان منتقل شدند.

علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده خودرو و نیز کوتاهی اداره راه در عدم نصب علایم هشدار دهنده و حفاظ ایمن، در محدوده دور برگردان اعلام شد.

کد مطلب 3832160

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