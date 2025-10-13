امیر قطر: ما از نتایج مثبت اجلاس صلح شرم الشیخ خرسندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر گفت: امیدواریم اجلاس صلح شرم الشیخ نقطه شروعی برای توافقات بیشتر در آینده باشد که آرمان‌های برادران ما در نوار غزه را محقق کند.

وی ضمن ابراز خرسندی از نتایج اجلاس شرم الشیخ گفت: امیدواریم این اجلاس ما را در دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین کمک کند.

امیر قطر در ادامه اظهار داشت: مشتاقانه منتظر تعهد همه طرف‌ها به تفاهم مشترک حاصل شده به نفع همه هستیم.

نشست شرم الشیخ در مصر پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه ساعاتی قبل به میزبانی نخست وزیر مصر برگزار شد و سران برخی کشورها به بیان دیدگاه‌هایشان در این باره پرداختند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این نشست توافقنامه صلح بین اسرائیل و حماس را امضا کرد و این در حالی است که طرفین اصلی این توافق غایب بودند.