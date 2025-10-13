روایت رسانه آمریکایی از مفاد سند امضا شده در اجلاس شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال از برخی از مفاد سند امضا شده در اجلاس شرم الشیخ درباره غزه که با حضور سران برخی از کشورها از جمله دونالد ترامپ برگزار شد، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، در این سند اعلام شده است که ما به دنبال توانمندسازی همه در منطقه برای دستیابی به آرمان‌هایشان برای صلح، امنیت و رفاه هستیم. ما به دنبال یک دیدگاه جامع برای صلح مبتنی بر احترام متقابل و سرنوشت مشترک هستیم.

در این سند همچنین قید شده است که ما از پیشرفت حاصل شده در ایجاد مقدمات صلح جامع و پایدار در نوار غزه استقبال می‌کنیم.

همچنین ما از روابط دوستانه و سازنده بین اسرائیل و همسایگان منطقه‌ای آن استقبال می‌کنیم.

در بخش دیگری از این سند قید شده است: ما متعهد به همکاری برای ایجاد اصولی هستیم که نسل‌های آینده را قادر می‌سازد تا در صلح با هم پیشرفت کنند.

نشست شرم الشیخ در مصر پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه ساعتی قبل به میزبانی نخست وزیر مصر برگزار شد و سران برخی کشورها به بیان دیدگاه‌هایشان در این باره پرداختند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در این نشست توافقنامه صلح بین اسرائیل و حماس را امضا کرد و این در حالی است که طرفین اصلی این توافق غایب بودند.