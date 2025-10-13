واکنش محمود عباس به برگزاری اجلاس شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با اسپوتنیک گفت: اجلاس صلح شرم الشیخ، شاهد حضور گسترده مقامات کشورهای مختلف بود و این موضوع برای آرمان فلسطین از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: «این اجلاس در درجه اول به مسائل اصلی آتش‌بس، زندانیان، تأمین مواد غذایی و عقب‌نشینی اسرائیل پرداخت و این موضوع بسیار مهمی است».

محمود عباس در ادامه گفت: ما می‌خواهیم این روند با دو موضوع مهم تکمیل شود. مورد اول تلاش برای بازسازی غزه است که نیازمند تلاش‌های بین‌المللی و عربی است و موضوع دوم ایجاد صلح با برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای این منظور است.

نشست شرم الشیخ در مصر پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه به میزبانی نخست وزیر مصر با حضور سران برخی از کشورها از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد و و سران برخی کشورها به بیان دیدگاه‌هایشان در این باره پرداختند.