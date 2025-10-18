اطلاعیه اورژانس گیلان درباره فوت کشتی گیر رشتی؛ هیچ تاخیری در کار نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس گیلان در پی حادثه ناگوار ایست قلبی-تنفسی کشتی گیر جوان استان گیلان در یکی از سالنهای ورزشی شهر رشت اطلاعیهای صادر کرد.
اورژانس ۱۱۵ استان گیلان ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی صمیمانه با خانواده داغدیده، ضمن تکذیب خبر منتشرشده مبنی بر تأخیر ۵۰ دقیقهای اورژانس در رسیدن به محل حادثه، توضیحات تکمیلی پیرامون روند خدماترسانی اورژانس ۱۱۵ را جهت تنویر افکار عمومی به آگاهی شهروندان عزیز میرساند.
بر اساس آمار ثبتشده در سامانه اتوماسیون عملیاتی مرکز اورژانس گیلان، اولین تماس با سامانه ۱۱۵ در ساعت ۱۹:۵۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ثبت شده است.
بلافاصله آمبولانسی از پایگاه میدان امام حسین (ع) به محل حادثه اعزام شد. با توجه به ترافیک سنگین در محور بلوار مدرس تا میدان مصلی، آمبولانس اعزامی در ساعت ۲۰:۲۱ به محل حادثه رسید.
قابل ذکر است که در ساعت ۲۰:۱۲، یک دستگاه آمبولانس اورژانس گیلان که در همان محدوده در حال اعزام به تعمیرگاه بود، با درخواست حاضرین در صحنه متوقف شده و تکنسین متعهد و وظیفهشناس اورژانس گیلان بلافاصله بر بالین مددجو حاضر شده و پس از بررسی علائم حیاتی، اقدامات پیشرفته احیای قلبیریوی را آغاز کرده و تا زمان رسیدن تیم اعزامی از پایگاه مربوطه، عملیات احیا را بهصورت مستمر ادامه میدهد.
با توجه به شرایط بالینی مددجو و ضرورت استمرار عملیات احیا، تکنیسین حاضر در آمبولانس عازم به تعمیرگاه نیز بهعنوان نیروی کمکی با تیم اعزامی همکاری کرده و مددجو را جهت ادامه درمان به بیمارستان دکتر حشمت رشت منتقل مینمایند.
گفتنی است مددجو با ریتم قلبی قابل شوک دادن در ساعت ۲۰:۳۲ به بیمارستان دکتر حشمت تحویل داده شد.
اورژانس ۱۱۵ گیلان ضمن ابراز تأسف مجدد از وقوع این سانحه تلخ، بر تعهد، مسئولیتپذیری و وجدان کاری پرسنل خود تأکید نموده و از همراهی مردم فهیم استان در درک شرایط عملیاتی نیروهای اورژانس در ترافیک شهری، قدردانی مینماید.
