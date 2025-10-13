زلزله ۳.۵ ریشتری حوالی هویزه را به لرزه درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۰۱:۰۰:۰۶ بامداد سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی شهرستان هویزه در استان خوزستان به ثبت رسید.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در موقعیت طول جغرافیایی ۴۷.۸۹ و عرض جغرافیایی ۳۱.۱۲ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین‌لرزه شامل هویزه (۴۱ کیلومتر)، رفیع (۵۲ کیلومتر) و سوسنگرد (۵۶ کیلومتر) هستند.

همچنین این لرزش در فاصله ۷۸ کیلومتری از مرکز استان یعنی اهواز و ۲۶۶ کیلومتری از خرم‌آباد احساس شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات انسانی اعلام نشده است.