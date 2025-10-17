  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری حوالی هویزه را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهرستان هویزه در استان خوزستان را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و در شهرهای اطراف نیز احساس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۲:۳۹:۱۷ ظهر روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، حوالی شهرستان هویزه در استان خوزستان را لرزاند. این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی طول ۴۷.۸۶ و عرض ۳۱.۱۴ درجه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه شامل هویزه در فاصله ۴۱ کیلومتری، رافعی در فاصله ۵۱ کیلومتری و سوسنگرد در فاصله ۵۶ کیلومتری هستند. همچنین این زمین‌لرزه در ۸۰ کیلومتری مرکز استان خوزستان (اهواز) و ۲۶۵ کیلومتری مرکز استان لرستان (خرم‌آباد) رخ داده است.

