هوشنگ اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص بیش از ۱.۶ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس عشایری استان خبر داد و گفت این موضوع اقدامی در راستای تحقق عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل در مناطق کمبرخوردار است.
اصغریان با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی از اولویتهای اساسی آموزش و پرورش مازندران است، اظهار داشت: این اعتبار برای ارتقا کیفیت محیطهای آموزشی در مدارس عشایری استان اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس نیازسنجیهای انجامشده، این اعتبار صرف تهیه میز و نیمکت، تجهیزات کارگاهی، وسایل کمکآموزشی، ابزارهای هوشمندسازی، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و امکانات خوابگاهی خواهد شد.
اصغریان با تأکید بر اینکه ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری، نقش مهمی در جلوگیری از ترک تحصیل دارد، تصریح کرد: تجهیز مدارس عشایری گامی مؤثر در جهت ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان این مناطق است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این حمایتها، شاهد بهبود مستمر شاخصهای آموزشی و افزایش کیفیت تحصیل در مدارس عشایری باشیم.
