به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیلهفروش با بیان اینکه برداشت انار از ۴۰۷ هکتار باغات استان قزوین آغاز شد اظهار کرد: پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۲ هزار تن انار از این باغات برداشت شود.
وی افزود: بیشترین سطح باغهای انار استان در شهرستان قزوین قرار دارد که از حاشیه رودخانه شاهرود در بخش الموت غربی و روستای لات تا مناطق گستردهای در بخش طارم سفلی شامل روستاهای سنگان، دلجک، قوشچی، قلالو و آلتینکش پراکنده شدهاند.
وی با اشاره به تنوع ارقام کشتشده در باغات استان اظهار کرد: ارقام انار شامل ملس ساوه، ملس شیرین سنگان، سفید سنگان، شاهبار، قرهگل و انار ترش است که طی سالهای اخیر در اراضی شیبدار منطقه توسعه قابل توجهی یافتهاند.
مدیر امور باغبانی استان قزوین با بیان اینکه بخش عمده انار تولیدی استان به مصرف تازهخوری میرسد، گفت: بخشی از محصول نیز برای تولید رب و آبانار طبیعی به کارخانجات صنایع تبدیلی ارسال میشود.
پیلهفروش توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی استاندارد و معرفی ارقام اصلاحشده انار را از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش ارزش افزوده، بهرهوری و اشتغال پایدار عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت باغات، پاکسازی میوههای آفتزده از کف باغات و سوزاندن آنها را از مهمترین روشهای مقابله با آفت کرم گلوگاه انار دانست.
