۹۰۰ تن تخم مرغ سنتی در استان بوشهر تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب نکیسا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آگاهی‌عمومی در مورد مصرف تخم مرغ در رژیم غذایی روزانه دارای اهمیت است زیرا تخم مرغ منبع عالی از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و چربی‌های سالم بوده و می‌تواند در تغذیه روزانه افراد در سراسر دنیا نقش مهمی ایفا کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: یکی از دلایل نامگذاری روز جهانی تخم مرغ برای شناخت فواید تغذیه‌ای و نقش آن در تأمین نیازهای غذایی جهانی است.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در سال برای هر فرد است، افزود: این سرانه برای استان بوشهر در سطح پایین‌تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گرمای هوا و مصرف بالای ماهی و میگو در استان بوشهر را یکی از دلایل کاهش مصرف تخم مرغ در این استان دانست.

نکیسا با بیان اینکه در استان واحد تولیدی صنعتی تخم مرغ نداریم، گفت: بیشتر تخم مرغ مصرفی از استان‌های قم، قزوین استان مرکزی و فارس وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: سالانه حدود ۹۰۰ تن تخم مرغ توسط واحدهای سنتی روستاییان تولید و مستقیماً وارد بازار مصرف می‌شود.