میکائیلی: ۲۷ مدرسه جدید در ورزقان در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میکائیلی در جلسه شورای فرهنگ عمومی ورزقان با اشاره به اینکه این پروژهها با مجموع اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکتهای فعال معدنی در حال اجراست، افزود: با بهرهبرداری از این مدارس تا آغاز سال تحصیلی آینده، بخش عمدهای از کمبود فضای آموزشی در مناطق روستایی ورزقان برطرف خواهد شد.
میکائیلی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرح احداث مدارس توسط خیرین مدرسهساز برای نخستینبار در شهرستان ورزقان در دست انجام است و در این پروژهها هیچگونه هزینهای از محل اعتبارات عمومی پرداخت نمیشود.
