  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

میکائیلی: ۲۷ مدرسه جدید در ورزقان در حال احداث است

میکائیلی: ۲۷ مدرسه جدید در ورزقان در حال احداث است

تبریز- فرماندار ورزقان گفت: هم‌اکنون ۲۷ واحد آموزشی با مجموع ۱۳۴ کلاس درس در شهرها و روستاهای شهرستان ورزقان در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میکائیلی در جلسه شورای فرهنگ عمومی ورزقان با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با مجموع اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکت‌های فعال معدنی در حال اجراست، افزود: با بهره‌برداری از این مدارس تا آغاز سال تحصیلی آینده، بخش عمده‌ای از کمبود فضای آموزشی در مناطق روستایی ورزقان برطرف خواهد شد.

میکائیلی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرح احداث مدارس توسط خیرین مدرسه‌ساز برای نخستین‌بار در شهرستان ورزقان در دست انجام است و در این پروژه‌ها هیچ‌گونه هزینه‌ای از محل اعتبارات عمومی پرداخت نمی‌شود.

کد خبر 6621565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها