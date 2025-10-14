قم با کمبود زمین برای احداث مدرسه از سوی خیرین مواجه است

ابوالفضل هندویان سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فعالیت خیرین در قم جلوهای از همت جمعی برای آبادانی آینده فرزندان ایران است، اظهار کرد: الحمدلله در استان قم ساخت مدارس خیرساز با سرعت و انگیزه بسیار خوبی در حال انجام است و جا دارد از تلاشهای تیم اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مجمع خیرین مدرسهساز قم و بهویژه استاندار که با تمام توان در کنار آموزش و پرورش قرار دارند، قدردانی کنم.
وی با اشاره به افتتاح پروژههای بزرگ آموزشی در استان قم افزود: در روزهای آینده، بزرگترین مجتمع آموزشی، تربیتی و ورزشی پردیسان با عنوان سرای ایرانی که به همت خیر آقای آزمون ساخته شده است، به بهرهبرداری خواهد رسید که دومین مجتمع بزرگ آموزشی کشور به شمارمی رود که ۳۰ مهرماه افتتاح میشود.
هندویان از اجرای چند پروژه مهم دیگر در سطح استان خبر داد و گفت: چند پروژه آموزشی دیگر در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و این اتفاقات حاصل همراهی مردم نیکوکار قم است، مردمی که همیشه در میدان کار خیر پیشقدم بودهاند و نشان دادهاند عشق به تعلیم و تربیت در وجودشان نهادینه است.
سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور با قدردانی از مشارکت نهادهای مختلف در پویشهای مدرسهسازی گفت: در این راستا در استان قم مجموعههایی همچون دادگستری نیز پای کار آمدهاند و بهویژه در طرحهای جایگزینی جرایم غیرعمد با اقدامات خیرخواهانه، پروژههایی نظیر تجهیز هنرستانها و بازسازی مدارس با همکاری خیرین آغاز شده و این اقدام ارزشمند با مشارکت مستقیم مجمع و اداره نوسازی مدارس تا آغاز مهرماه امسال به نتیجه رسید.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه کار خیر افزود: در کنار ساخت فضاهای آموزشی، مجمع خیرین قم پویشی را با عنوان جایگزینی گل راهاندازی کرده است؛ به این معنا که مردم به جای خرید گل برای مناسبتها، هزینه آن را صرف تأمین تجهیزات آموزشی یا درمانی کنند و این اقدام، حرکتی فرهنگی و ماندگار است که ثمرات آن هم برای مدارس و هم برای جامعه ماندگار خواهد بود.
هندویان ادامه داد: امروز خیرینی داریم که شاید توان مالی ساخت یک مدرسه شش یا دوازدهکلاسه را نداشته باشند، اما میتوانند در طرحهایی نظیر تأمین انرژی خورشیدی مدارس مشارکت کنند و اجرای چنین پروژههایی نه تنها موجب صرفهجویی انرژی و توسعه پایدار میشود، بلکه سود حاصل از آن نیز برای خود مدرسه و جامعه مفید خواهد بود و باترازی ها را جبران میکند.
۹۵۰ کلاس درس در قالب طرح نهضت توسعه مشارکتهای مردمی در قم ساخته شده است
وی با اشاره به جایگاه والای مردم قم در حوزه مشارکتهای مردمی گفت: در قالب طرح نهضت توسعه مشارکتهای مردمی در مدرسهسازی، تاکنون بیش از ۹۵۰ کلاس درس بومی به همت خیرین ساخته شده است و همه اینها از برکت وجود مردم باایمان و دلسوزی است که زیر سایه عنایات حضرت فاطمه معصومه (س) تربیت یافتهاند.
سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور با بیان اینکه ما امروز خیرمدرسه ساز داریم اما زمین نداریم، تأکید کرد: در قم با کمبود زمین آموزشی روبهرو هستیم، اما با همکاری دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، آموزش و پرورش و استانداری در حال تهاتر اراضی و تأمین زمینهای جدید برای ساخت مدارس هستیم و هر جا زمین آماده باشد، خیرین آماده ساخت مدرسهاند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مولدسازی اموال دولتی اشاره کرد و گفت: هدف از مولدسازی در حوزه آموزش، فروش یا واگذاری اموال نیست؛ بلکه باید از طریق تعامل با دستگاهها و تهاتر زمین، زمینه ساخت مدارس جدید را فراهم کنیم و خوشبختانه در قم با همکاری استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران کل، این مسیر بهدرستی در حال پیگیری است که هر چند نیازمند سرعت بیشتری در این زمینه نیاز است.
