  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۲

مسابقات والیبال بسیج آقایان یاسوج در ایستگاه پایانی

مسابقات والیبال بسیج آقایان یاسوج در ایستگاه پایانی

یاسوج-رئیس هیئت والیبال کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقات والیبال بسیج آقایان زیر ۲۳ سال شهر یاسوج پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه به پایان می‌رسد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات والیبال به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط هیئت والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تدارک دیده شده بود، اظهار کرد: مسابقات بانوان ویژه شهرستان‌های بویراحمد و دنا دو هفته پیش در دو گروه پنج تیمی برگزار و تیم‌های اول تا سوم مشخص شدند.

وی افزود: مسابقات والیبال بسیج آقایان زیر ۲۳ سال روزهای پنج شنبه و جمعه هفدهم و هجدهم مهرماه در دو گروه پنج تیمی آغاز شده که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود کردند.

رئیس هیأت والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه از گروه A باشگاه بیکران و دنا و از گروه B تیم‌های پیشرو و اتحاد به مرحله بعدی صعود کردند، ادامه داد: این گروه‌ها پنجشنبه ۲۴ مهرماه به صورت ضربدری با هم به رقابت می‌پردازند و تکلیف تیم‌های اول تا سوم مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه طی مراسمی با حضور مسئولان استان از تیم‌های برتر تجلیل به عمل می‌آید، بیان کرد: مسابقات والیبال زیر ۲۳ سال مابقی شهرستان‌ها هم بعد از این مسابقات برگزار می‌شود.

عباسی از همه علاقمندان و ورزشکاران به رشته والیبال برای حضور در سالن پوریای ولی شهر یاسوج و تماشای بازی‌های پایانی والیبال بسیج دعوت کرد.

کد خبر 6621567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها