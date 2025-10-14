۷ رمان‌ و ۷ مجموعه داستان در مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره تعداد ۱۸۴۹ عنوان کتاب شامل ۱۰۲۲ رمان و ۸۲۷ مجموعه داستان چاپ اول سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از سوی ۱۲ داور (پنج داور در مرحله مقدماتی و هفت داور در مرحله نهایی) در مدت نوزدهماه ارزیابی شد. داوران ابتدا ۲۱ رمان و ۲۱ مجموعه داستان را با عنوان فهرست بلند انتخاب کرده و سپس فهرست ماقبل نهایی شامل ۱۴ رمان و ۱۴ مجموعه داستان را اعلام کردند، و اکنون نیز ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان راه یافته به مرحله نهایی، نامزد دریافت تندیس و جایزه مهرگان ادب هستند.
داوری آثار در مرحله مقدماتی جایزه مهرگان ادب را طلا نژادحسن، مانی پارسا، سودابه سلگی، کامران سلیمانیان مقدم و آرزو چربدست عهدهدار بودند و در مرحله نهایی آثار توسط هلن اولیایینیا، حسین آتشپرور، قباد آذرآئین، ابوتراب خسروی، محمد کشاورز، علیرضا آبیز و سیاوش گلشیری داوری شده است.
علیرضا زرگر بنیانگذار و مدیر جایزه مهرگان ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه و تلاش مؤثر و مداوم داوران جایزه مهرگان ادب گفت: همواره نسبت به سانسور و قوانین بیثمر و دستوپاگیری که جز خشکاندن خلاقیت نویسنده نقش دیگری ندارد و باعث افت کیفیت آثار ادبی در ایران شده است، معترض بودهایم.
وی افزود: در این دوره برای نخستین بار ارزیابی تعداد زیادی از رمانها و مجموعه داستانهای منتشر شده در خارج از ایران در کنار آثار چاپ داخل ممکن شده و داوری ادبیات دیگر زبانهای حوزه فرهنگ و جغرافیای ایران نیز در بخش مهرگان ادب زبان مادری ادامه پیدا کرده است. هرچند بسیار دیر اما دیگر وقت آن رسیده بود که یک نهاد مستقل ادبی فراتر از مرزهای جغرافیایی، قومی و سیاسی به داوری یکجای کتابهای منتشره شده به زبان فارسی در داخل و خارج از ایران بنشیند و در چارچوب معیارهای حرفهای صرفاً به ارزشهای ادبی متن توجه کند. نهادی که ادبیات خارج از کشور را به عنوان بخش مهمی از پیکره ادبیات معاصر ایران به رسمیت بشناسد.
دبیرخانه جایزه مهرگان رمانها و مجموعه داستانهای مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب را به این شرح اعلام کرد:
رمانهای راهیافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب زبان فارسی (به نظم الفبایی نام کتابها)
١. پیرزن جوانی که خواهر من بود؛ صمد طاهری؛ نیماژ
٢. خیرگی؛ علیرضا سیفالدینی؛ نیماژ
٣. شبح اپراتور، یک پیشیگویی؛ هادی کیکاووسی؛ مهری (لندن)
٤. کمین بود؛ فرشته مولوی؛ آزادان (تورنتو)
٥. گورستان شیشهای؛ سرور کسمائی؛ نوگام (لندن)
٦. متال باز؛ علی مسعودینیا؛ مرکز
٧. معنای برج بابل؛ امیر خداوردی؛ ثالث
مجموعه داستانهای راهیافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب زبان فارسی (به نظم الفبایی نام کتابها)
١. املاک رابینسون؛ حامد حبیبی؛ هیلا
٢. حرف اول اسمش نون بود؛ حافظ خیاوی؛ نیماژ
٣. خوکچهی بادنما؛ احمد آرام؛ نیماژ
٤. غزل سیب؛ منیرالدین بیروتی؛ نیماژ
٥. ما چهار نفر بودیم؛ امیررضا بیگدلی؛ ترنگ
٦. ما همه در عصر شکار به سر میبریم؛ فرهاد حیدری گوران؛ نوگام (لندن)
٧. مادام دوژاپل وافِل بلژیکی دوست داشت؛ شیما سورن؛ آفتابکاران
اسامی برگزیدگان مهرگان ادب زبان مادری همزمان با برگزاری مراسم نهایی اعلام میشود. مراسم اهدای جوایز مهرگان در هفته اول آبانماه خواهد بود و زمان و مکان آن متعاقباً به آگاهی عموم خواهد رسید.
