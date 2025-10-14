آغاز عملیات درختکاری در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد اظهار کرد: در راستای ارتقا و بهبود فضای سبز و زیبایی منظر شهری عملیات درختکاری در بلوار شریعتی که یکی از شریان‌های اصلی و پرتردد شهر است، در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این عملیات در چهارچوب برنامه‌های راهبردی سازمان برای بهسازی سیما و منظری شهری و افزایش کارایی اکولوژیک فضای سبز معابر انجام پذیرفته است، افزود: در این طرح تعداد ۴۵ اصله نهال جدید و جوان در حاشیه بلوار شریعتی کاشته شد.

حبیبی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز به ایجاد سایه گستری مؤثر، گونه‌های نارون و توت برای کاشت انتخاب شده است، اضافه کرد: این دو گونه به دلیل برخورداری از مزایایی چون مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی و آلودگی‌های شهری و همچنین سازگاری مطلوب با خاک شهرکرد، به عنوان انتخابی ایده آل برای احیای ریه‌های این منطقه انتخاب شدند.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: این اقدام نه تنها به زیبای بصری بلوار شریعتی می‌افزاید، بلکه نقش حیاتی در تلطیف هوا، جذب دی اکسید کربن و افزایش حس شادابی در میان شهروندان خواهد داشت.

حبیبی در پایان با بیان اینکه این سازمان متعهد است که با برنامه ریزی دقیق و تأمین منابع لازم، فرآیند نگهداری، آبیاری منظم و مراقبت از این درختان را تا زمان استقرار کامل و تبدیل شدن به درختانی بالغ، با جدیت پیگیری نماید، از شهروندان خواست که در حفظ و حراست از این سرمایه‌های طبیعی که متعلق به همگان است، مشارکت فعال داشته باشند.