بهروز کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تأمین کامل کودهای شیمیایی مورد نیاز مزارع منطقه و برگزاری دورههای تخصصی برای کشاورزان خبر داد و گفت: کشاورزی منطقه در مسیر حرکت به سوی دانشبنیان شدن قرار دارد.
کریمی در ادامه اظهار داشت: نیاز کودی مزارع منطقه توسط ستاد تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین میشود و برای هر محصول زراعی، مقدار کود متناسب با سطح زیر کشت و الگوی کشت تعیین و به صورت یارانهای در اختیار مراکز جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
وی افزود: سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن کود شیمیایی برای غلات و حدود ۳۰۰ تن برای محصولات بهاره اختصاص مییابد که از طریق شرکتهای تعاونی روستایی و سامانههای توزیع در اختیار کشاورزان منطقه قرار میگیرد.
رئیس جهاد کشاورزی کهریزک با اشاره به اهمیت آموزشهای ترویجی گفت: یکی از اهداف مراکز جهاد کشاورزی، ارتقای دانش بهرهبرداران است و در قالب کانونهای یادگیری و سایتهای الگویی، برنامههای متعددی برگزار میشود. در نیمه نخست امسال بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر-روز آموزش برای کشاورزان منطقه انجام شده است.
کریمی در ادامه با بیان اینکه کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست، تصریح کرد: بخش عمده عملیات کشاورزی در منطقه بهصورت مکانیزه انجام میشود و حرکت به سوی کشاورزی دانشبنیان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در پایان درباره وضعیت اراضی کشاورزی گفت: هرچند در برخی نقاط شاهد تغییر کاربری هستیم، اما اگر این تغییرات در قالب صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی انجام شود، مورد حمایت جهاد کشاورزی است. کشاورزی همچنان ریشهدار و پایدار بوده و بخش عمده کشاورزان، این حوزه را منبع اصلی معیشت خود میدانند.
نظر شما