بهروز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد مثبت بخش کشاورزی منطقه در سال زراعی جاری، از تولید مطلوب غلات علی‌رغم شرایط خشکسالی خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی بخش کهریزک با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه اظهار داشت: بخش کهریزک با دارا بودن حدود ۶۵۰۰ هکتار اراضی قابل کشت، از قطب‌های تولید محصولات زراعی در جنوب استان تهران به‌شمار می‌رود.

وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، با وجود کاهش نزولات جوی و بروز تنش‌های آبی و گرمایی، مزارع غلات منطقه عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. سطح زیر کشت گندم در این بخش حدود ۲۱۰۰ هکتار بوده که با میانگین عملکرد ۴ تن در هر هکتار، بیش از ۸ هزار تن گندم تولید شده است. بخشی از این محصول به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده و مابقی جهت مصرف سال آینده توسط کشاورزان ذخیره‌سازی شده است.

کریمی با اشاره به کشت جو و محصولات علوفه‌ای در منطقه تصریح کرد: در سال جاری حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی به کشت جو اختصاص یافته که با توجه به فعالیت دامداری‌های صنعتی و سنتی در کهریزک و مناطق مجاور نظیر قلعه‌نو، این محصولات عمدتاً به مصرف داخلی دامداری‌ها می‌رسند.

رئیس جهاد کشاورزی کهریزک در ادامه از کشت سبزی و صیفی در سطحی بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار خبر داد و گفت: این محصولات با میانگین تولید ۴۵ تا ۵۰ تن در هکتار، نقش بسزایی در تأمین بازارهای مصرف استان تهران دارند. منابع آبی این مزارع عمدتاً از طریق چاه‌ها و قنوات تأمین می‌شود و برداشت محصولات به‌صورت روزانه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به محصولات شاخص منطقه عنوان کرد: گل‌کلم یکی از محصولات مهم و استراتژیک بخش کهریزک به‌شمار می‌رود که سالیانه در سطحی حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هکتار کشت می‌شود، این محصول با میانگین تولید ۵۰ تن در هکتار، از اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه برداشت و به بازار تهران و شهرستان‌های اطراف عرضه می‌شود.

کریمی در خصوص برنامه‌ریزی برای کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ بیان داشت: نهاده‌های مورد نیاز از جمله بذر و کودهای شیمیایی توسط تعاونی روستایی کهریزک تأمین شده و با نظارت اداره جهاد کشاورزی در حال توزیع می‌باشد.

رئیس جهاد کشاورزی کهریزک ادامه داد:طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طی روزهای آینده عملیات کشت غلات پاییزه آغاز خواهد شد. با این حال، بسیاری از کشاورزان در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سطح زیر کشت انجام شود.

وی در پایان به روستاهای شاخص در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: عمده سطوح زیر کشت غلات پاییزه در روستاهای سفلا، دوتویه، قلعه‌نو چمن، اسماعیل‌آباد و عظیم‌آباد قرار دارد، همچنین روستای گلحصار به‌عنوان قطب تولید سبزی و صیفی در منطقه شناخته می‌شود و روستاهای اطراف شهر کهریزک نیز مرکز اصلی کشت گل‌کلم محسوب می‌شوند که از منابع آبی همچون چاه‌ها و قنوات بهره‌مند هستند