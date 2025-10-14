سبزه زاری: وقوع تندبادهای لحظه ای در خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار را نشان می‌دهد. در این ایام پدیده غالب وزش باد در ساعات بعد از ظهر می‌باشد که به ویژه امروز و فردا در نیمه جنوبی، غربی و بخش‌هایی از مرکز شاهد وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهیم بود، لذا برخاستن گرد و غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه امروز دما روند افزایشی خواهد داشت، افزود: سپس تا پایان هفته تغییرات خیلی محسوس نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین طی امروز تا اواخر وقت چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج و طی روز پنجشنبه نیمه مواج پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی بیان کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و رامشیر با دمای ۳۸ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۹ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.