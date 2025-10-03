  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

سبزه زاری: هوای پایدار برای خوزستان پیش بینی می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از پایداری هوای استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آخرین بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر روی استان خواهیم داشت. پدیده غالب در ایام غبار صبحگاهی و وزش باد در برخی ساعات بعدازظهر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تا روز یکشنبه روند افزایش۱ تا ۲ درجه ای دما در سطح استان وجود دارد، گفت: طی امروز و فردا شمال خلیج فارس در برخی ساعات نیمه مواج پیش بینی می شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، در شبانه روز گذشته بستان و امیدیه با دمای ۴۰.۲ و ایذه با دمای ۱۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰ و کمینه دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

