پیش بینی وقوع تندباد در خوزستان؛ گرد و خاک در راه است

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای طی امروز در مناطق غربی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز و طی فردا در مناطق شرقی میباشد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
به گفته وی، از روز چهارشنبه جریانات جنوبی در سواحل و نیمه شرقی استان سبب افزایش رطوبت خواهد شد.
سبزه زاری ادامه داد: از اواسط امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.
همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۴ و کمینه دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
