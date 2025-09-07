  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

پیش بینی وقوع تندباد در خوزستان؛ گرد و خاک در راه است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای طی امروز در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز و طی فردا در مناطق شرقی می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

به گفته وی، از روز چهارشنبه جریانات جنوبی در سواحل و نیمه شرقی استان سبب افزایش رطوبت خواهد شد.

سبزه زاری ادامه داد: از اواسط امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۴ و کمینه دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

