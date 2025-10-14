به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، با برگزاری نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تهران در دوره جدید، برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم‌ساز، احیا شد.

در این نشست، ضمن مرور عملکرد گذشته، بر برگزاری منظم این جلسات با مشارکت فعال اعضا تاکید شد تا مسیر حرکت دانشگاه در جهت تحقق چشم‌انداز راهبردی بیش از پیش شفاف و هدفمند شود.

در دور جدید، تمرکز شورا بر افزایش کارآمدی دانشگاه در راستای مسائل کشور و دغدغه‌های موجود دانشگاهیان، با رویکرد نگاه به آینده خواهد بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد، شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تهران طی ماه‌های آتی، ضمن بررسی مسائل موجود، نسبت به تدوین سیاست‌های نوین و بهبود فرآیندهای مرتبط اقدام کند.