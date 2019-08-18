اجرای طرح «دانشگاه بدون دخانیات» از سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، حسن بهنژاد با بیان اینکه آموزش عالی از جمله مسیرهای اساسی در جهت تحقق توسعه انسانی است، گفت: سلامت در کنار آموزش بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه انسانی، از جایگاه ویژهای برخوردار است. بنابراین لازم است در دانشگاه، ارتقا یکپارچه سلامت فرد و محیط مد نظر قرار بگیرد.
وی افزود: با توجه به آمارهای موجود و آسیبهای سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی مصرف دخانیات و همچنین سیاستها و اهداف دانشگاه تهران مبنی بر ایجاد محیط سالم در دانشگاه، حفظ محیطزیست و حرکت بهسوی دانشگاه سبز، طرح «دانشگاه بدون دخانیات»، با هدف ترویج و ارتقاء سلامت جسم و روان دانشجویان و احترام به سایر اهالی دانشگاه اجرا میشود.
بهنژاد خاطر نشان کرد: خط مشی و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات پس از نقد و بررسیهای متعدد در شورای فرهنگی و جلسات مشورتی با کانونها، انجمنها و تشکلهای دانشجویی با رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و سلامت محور و با التزام به قوانین مرتبط موجود در نهایت، ۵ مرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد.
به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران، خط مشی، آئیننامه اجرایی، ترکیب و شرح وظایف شورای سیاستگذاری و برنامهریزی دانشگاه بدون دخانیات با مشارکت تمامی اهالی دانشگاه و بهویژه دانشجویان قابل اجرا است.
وی در پایان تصریح کرد: پس از صدور احکام اعضای شورای سیاستگذاری و برنامهریزی و کارگروههای سهگانه، فرهنگی- اجتماعی، مشاوره - درمان و اطلاعرسانی و رسانه توسط رئیس دانشگاه تهران، برنامههای اجرایی طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با همکاری اهالی دانشگاه تهران، ابلاغ و اجرا میشود.
