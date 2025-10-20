اطلاعاتی از حریف استقلال در آسیا/ الوحدات بدون حضور ۴ ستاره در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار می‌گیرند.

سایت «alghad» اردن در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال الوحدات در حالی شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر عازم تهران شد، که چهار بازیکن اصلی خود را برای دیدار با استقلال در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از دست داده است.

الوحدات پیش از سفر خود، تمرینی را در زمین باشگاه در منطقه غمدان برگزار کرد. این تیم در بازی مقابل استقلال سه بازیکن را در اختیار نخواهد داشت: «فراس شلبایه» که پیش‌تر دچار پارگی رباط صلیبی شده است، «صالح راتب» که قصد دارد در لیگ لیبی بازی کند و «محمود شوکت» که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده و نتوانست تیم را همراهی کند. همچنین «بکر کلبونه» مهاجم تیم نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه شانه در بازی مقابل الفیصلی در لیگ اردن، همچنان غایب خواهد بود.

تیم الوحدات برای آمادگی هرچه بیشتر جهت دیدار آسیایی، در مرحله یک‌هشتم نهایی جام اردن با نتیجه پرگل ۶ بر صفر مقابل تیم الجلیل به پیروزی رسید. در آن مسابقه «جمال محمود» سرمربی الوحدات به چند بازیکن ذخیره فرصت بازی داد تا آنان را برای دیدار حساس مقابل استقلال آماده کند.

الوحدات در تلاش است تا با کسب سه امتیاز از دیدار برابر استقلال، نخستین پیروزی خود در لیگ قهرمانان را به دست آورد و شانسش را برای صعود به دور بعد زنده نگه دارد.

این تیم بدون امتیاز در رتبه سوم گروه A قرار دارد چرا که در دو دیدار قبلی، ابتدا با نتیجه ۴ بر صفر مقابل المحرق بحرین و سپس با نتیجه ۲ بر یک برابر الوصل امارات شکست خورده است.

الوحدات امیدوار است روند خوب خود در دیدارهای اخیر مقابل تیم‌های ایرانی را ادامه دهد. این تیم چهار بار در رقابت‌های آسیایی با باشگاه‌های ایرانی روبه‌رو شده که حاصل آن دو برد، یک تساوی و یک شکست بوده است. الوحدات در این دیدارها ۴ گل زده و ۳ گل دریافت کرده است.

در سال ۲۰۲۱، الوحدات دو بار در لیگ قهرمانان آسیا با فولاد خوزستان روبه‌رو شد (به صورت متمرکز در عربستان سعودی) که در دیدار نخست یک بر صفر باخت و در بازی برگشت با همین نتیجه یک بر صفر پیروز شد. فصل گذشته نیز این تیم در رقابت‌های آسیایی با سپاهان اصفهان دیدار کرد؛ در عمان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و در بازی برگشت در قطر یک بر یک مساوی کرد.

در بازی‌های اخیر «جونیور اجای» مهاجم نیجریه‌ای الوحدات عملکرد خوبی داشته است. او در اولین حضورش مقابل الوصل یک گل به ثمر رساند و در بازی آخر مقابل الجلیل نیز در چند گل نقش داشت.

عملکرد فنی و بدنی او رشد چشمگیری داشته و به برگ برنده مهمی برای کادر فنی تبدیل شده است به ویژه در شرایطی که تیم پیش‌تر با کمبود مهاجم مواجه بود.

الوحدات در آخرین دیدار خود با آرایش ۲-۴-۴ بازی کرد که احتمال دارد سرمربی جمال محمود همین سیستم را مقابل استقلال نیز به کار گیرد، زیرا این آرایش با ترکیب فعلی تیم سازگار است.

در بازی پیش‌رو، احتمالاً «عبدالله الفاخوری» درون دروازه خواهد ایستاد. همچنین بازگشت دو بازیکن ملی‌پوش فلسطینی تیم «وجدی نبهان» و «عامر جاموس» نیز محتمل است. این دو بازیکن در بازی قبلی به دلیل خستگی از حضور در دیدارهای ملی، از سوی سرمربی استراحت داده شده بودند.

همچنین فهرست بازیکنان الوحدات برای دیدار با استقلال به شرح زیر است:

عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبره، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد الموالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعه و جونیور اجای.