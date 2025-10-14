  1. ورزش
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

بازگشت دو بازیکن به تمرین استقلال/ مشخص شدن زمان حضور مدافع ملی پوش

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار می‌شود که دو بازیکن این تیم پس از مدتی دوری، به جمع آبی‌پوشان بازخواهند گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از روز شنبه ۱۹ مهر و پس از پنج روز تعطیلی، دور جدید تمرینات خود را برای دیدار با مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، زیر نظر ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم آغاز کرده است.

ساپینتو پس از مدتی دوری از نیمکت استقلال، در دیدار برابر مس که روز جمعه ۲۵ مهر برگزار می‌شود، می‌تواند بار دیگر روی نیمکت آبی‌پوشان بنشیند و برای نخستین‌بار در فصل بیست و پنجم، هدایت تیمش را بر عهده بگیرد.

روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، که در دیدار مقابل چادرملو دچار مصدومیت شده بود و سپس با درگذشت پدر همسرش روبه‌رو شد، پس از سه روز غیبت قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر) تمرینات اختصاصی خود را از سر بگیرد.

همچنین ابوالفضل جلالی که از ناحیه‌ای جزئی دچار آسیب‌دیدگی بود، از امروز به تمرینات استقلال بازمی‌گردد. رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و ملی‌پوش استقلال نیز که در دو دیدار اخیر تیم ملی کشورش برابر کویت و اروگوئه حضور داشت، قرار است فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر) به تمرینات آبی‌پوشان ملحق شود.

بهنام روان پاک

