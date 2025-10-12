اعتماد ساپینتو به دو بازیکن/ ثبات در خط دفاعی استقلال شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالشهای اصلی تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، خط دفاعی این تیم است که باعث شده ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبیها، در هر بازی از نفرات متفاوتی در ترکیب تیمش استفاده کند.
در دیدارهای پیشفصل و هفتههای ابتدایی لیگ برتر، آرمین سهرابیان و عارف آقاسی زوج خط دفاعی استقلال را تشکیل میدادند، اما به دلیل عملکرد ضعیف و حاشیههایی که رفتار و صحبتهای آنها برای تیم ایجاد کرد، علاوه بر کنار گذاشته شدن از ترکیب اصلی، در سه بازی اخیر استقلال نیز جایی در لیست ۱۸ نفره نداشتند. هرچند سهرابیان تنها در دیدار با چادرملو از لیست تیم خط خورد، اما آقاسی سه بازی متوالی سکونشین بوده است.
در دیدار مقابل المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و همچنین دیدار با چادرملو در هفته ششم لیگ برتر، ساپینتو از سامان فلاح و رستم آشورماتوف در قلب خط دفاعی استفاده کرد که این زوج توانستند عملکرد خوبی ارائه دهند.
با توجه به هماهنگی این دو بازیکن با یکدیگر و همچنین با دروازهبان، ساپینتو تصمیم گرفته است در دیدارهای پیش رو نیز از فلاح و آشورماتوف در ترکیب اصلی بهره ببرد تا استقلال در خط دفاعی به ثبات برسد و روند دریافت گل از حریفان متوقف شود.
تیم استقلال در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس روز جمعه ۲۵ مهر میزبان مس رفسنجان است و باید دید که ساپینتو و شاگردانش میتوانند در این بازی پیروز شوند یا روند ناکامیهای این تیم ادامه دار خواهد بود.
