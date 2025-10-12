مدافع ملی پوش استقلال در انتظار حضور در ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع راست تیم فوتبال استقلال که در جریان دیدار این تیم مقابل چادرملو دچار مصدومیت شده و به همین دلیل اردوی اخیر تیم ملی فوتبال ایران را از دست داده بود، پس از چند روز تمرینات اختصاصی در تمرینات گروهی آبی‌پوشان حضور یافت.

روند بهبودی این بازیکن سریع‌تر از انتظار پیش رفته و کادر پزشکی استقلال رضایت نسبی از شرایط او دارد. با این حال، کادر فنی قصد ندارد برای بازگشت او عجله کند تا از هرگونه مصدومیت مجدد جلوگیری شود.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، روز جمعه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت. با وجود بهبود وضعیت حردانی، برای اطمینان از آمادگی کامل، احتمالاً در این دیدار استراحت خواهد کرد تا برای بازی‌های بعدی در شرایط مطلوب‌تری به میدان بازگردد.

این در حالی است که بازگشت زودهنگام مدافع سرعتی استقلال به تمرینات خبر خوشی برای هواداران این تیم محسوب می‌شود و می‌تواند در ادامه فصل نقش مهمی در ترکیب اصلی آبی‌ها ایفا کند.