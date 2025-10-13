جانشین کاپیتان در استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر مقابل مس رفسنجان آماده می‌کند و شاگردان ریکاردو ساپینتو از روز شنبه ۱۹ مهر، دور جدید تمرینات خود را برای این بازی آغاز کرده‌اند.

روزبه چشمی، هافبک و کاپیتان تیم فوتبال استقلال، که در دیدار با چادرملو دچار مصدومیت شد، به دلیل فوت پدر همسرش در این دور از تمرینات غایب بوده و در بازی با مس رفسنجان نیز حضور نخواهد داشت.

پیروزی در دیدار با مس رفسنجان هدف اصلی کادرفنی استقلال است و ساپینتو قصد دارد از تمام بازیکنان هجومی خود از ابتدا در این بازی استفاده کند. به همین منظور، به جای روزبه چشمی، به احتمال زیاد مهران احمدی که عملکرد خوبی از خود نشان داده است، در ترکیب اصلی آبی‌ها قرار خواهد گرفت.

این دیدار روز جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.