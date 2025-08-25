فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان معرفی شد

سرهنگ محمدرضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با حضور سردار علینقیان پور فرمانده انتظامی استان، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت: در این آئین طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ احمد نیکبخت که تا پیش از این ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان را بر عهده داشت به سمت فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان معرفی و از خدمات سرهنگ حسین بساطی که هم اکنون در سمت جانشین فرمانده انتظامی استان در حال خدمت رسانی است، قدردانی به عمل آمد.