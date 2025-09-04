رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تکریم و معارفه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با حضور سرهنگ بساطی جانشین فرمانده انتظامی استان و جمعی ازمعاونان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و کارکنان انتظامی برگزار شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این مراسم طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ محسن سلطانی به سمت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان معرفی و از خدمات سرهنگ احمد نیکبخت که هم اکنون در سمت فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در حال خدمت است، قدردانی بعمل آمد.