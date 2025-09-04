  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان معرفی شد

اصفهان_رئیس بازرسی پلیس استان اصفهان گفت: با پیشنهاد فرمانده انتظامی استان و طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ محسن سلطانی به سمت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تکریم و معارفه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با حضور سرهنگ بساطی جانشین فرمانده انتظامی استان و جمعی ازمعاونان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و کارکنان انتظامی برگزار شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این مراسم طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ محسن سلطانی به سمت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان معرفی و از خدمات سرهنگ احمد نیکبخت که هم اکنون در سمت فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در حال خدمت است، قدردانی بعمل آمد.

