امیری: انسجام و آرامش مدیریتی، اولویت اصلی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با قدردانی از امام جمعه شیراز به واسطه محوریت در تشکیل این جلسه با تأکید بر اهمیت انسجام درونی و آرامش مدیریتی گفت: تلاش جدی در مسیر ایجاد همدلی و وفاق در همه ارکان، اولویت اصلی مدیریت ارشد فارس است.

وی با بیان اینکه آرامش و پرهیز از حاشیه‌ها در استان اصلی مهم و خدشه‌ناپذیر در مسیر خدمت‌گزاری است، ادامه داد: ثمره بنایی که از ابتدا بر مبنای همراهی، برادری و انسجام گذاشته شد، رضایتمندی مردم و کاهش شاخص‌های ضد امنیتی در استان است.

استاندار فارس با اشاره به نقش جلسات مشورتی در تصمیم‌سازی‌های کلان افزود: باید ساختارهای اجرایی لازم برای تحقق مصوبات جلسات مشورتی و آرا صاحب‌نظران بر اساس رویکردهای علمی فراهم شود تا کار در مسیر صحیح قرار گیرد.

امیری با بیان اینکه اقدامات زودبازده و غیرکارشناسی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت گفت: آنچه مهم است، حرکت در بستر واقع‌بینی، علم و حکمت است و هر موضوعی باید در یک بازه زمانی منطقی، عملیاتی و اجرایی شود.

وی گردشگری را اولین و دست‌یافتنی‌ترین محور توسعه استان دانست و ادامه داد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه گردشگری، سند راهبردی توسعه گردشگری استان با الزامات سومین حرم اهل بیت (ع) در شیراز تدوین شد و پس از رونمایی، در شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسید.

راه اندازی تلویزیونی ملی گردشگری با محوریت فارس

استاندار فارس در همین راستا به تصویب بودجه حدود ۲ و نیم همتی در شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد که نقشی مؤثر در تکمیل و توسعه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز دارد و گامی اساسی در راستای توسعه گردشگری استان محسوب می‌شود.

امیری همچنین از راه‌اندازی شبکه تلویزیونی ملی گردشگری با محوریت فارس خبر داد و گفت: راه‌اندازی شبکه تلویزیونی پارسه پس از رایزنی‌های متعدد با رئیس سازمان صدا و سیما، یکی دیگر از قطعات پازل توسعه گردشگری است که در فاز اول در بستر تلوبیون آغاز به کار کرد.

استاندار فارس همزمانی افتتاح شبکه گردشگری را با رویداد ایران جان، برگزاری اکسپو شیراز و یادروز حافظ را بستری مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان فارس توصیف کرد و با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه امنیت و رضایتمندی عمومی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی نهاد ریاست‌جمهوری، استان فارس در شاخص رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی، جز سه استان اول کشور است که این موضوع ثمربخشیِ کار جمعی، همدلی و اعتماد متقابل میان مدیران، نمایندگان و مردم را نشان می‌دهد.

فارس مقام نخست کشور در حوزه مولدسازی را دارد

امیری همچنین به مولدسازی به عنوان یکی از منابع پیشبرد پروژه‌های کلان در فارس اشاره و گفت: در حوزه مولدسازی نیز فارس مقام نخست کشور را دارد و بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی استان از محل همین ظرفیت تأمین مالی شده‌اند.

وی با اشاره به مبانی فکری و اعتقادی حاکم بر رویکرد مدیریتی استان، ادامه داد: اگر انسان به خداوند اعتماد کند، معجزه را در مسیر حرکت خود خواهد دید.

استاندار فارس تصریح کرد: در مدیریت استان فارس، بنا بر حسن‌نیت گذاشته شده است و با تکیه بر اعتماد به خداوند متعال، بهره‌گیری از دانش و نگاه همدلانه میان ارکان اجرایی و نظارتی، مسیر توسعه با قوت و آرامش دنبال می‌شود.