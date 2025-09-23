استاندار فارس: کشف استعداد برای پیشبرد اهداف آینده کشور الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح سهشنبه در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، این هفته را گنجینهای بزرگ برای کشور دانست و گفت: دانشآموزان هشت سال دفاع مقدس، با وجود سن کم، در برابر دشمنان ایستادگی کرده و افتخار آفریدند. بسیاری از شهدای ما در سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی، دانشآموزانی بودند که اسوه مقاومت و فداکاری شدند. وی افزود: امروز شما دانشآموزان نیز میتوانید با اقتدا به این شهدا، راه پیشرفت را طی کنید.
وی بر مدیریت زمان، احترام به معلمان و ثبت خاطرات دوران تحصیل تأکید کرد و ادامه داد: لحظات دوران تحصیل بسیار ارزشمند است. خاطرات خوب خود را ثبت کنید، چرا که این خاطرات در آینده چراغ راه شما خواهند بود.
وی همچنین از دانشآموزان خواست تا با تفکر و مشورت، استعدادهای واقعی خود را کشف کرده و مسیری را برای آینده انتخاب کنند که از روی فکر و برنامه باشد، نه هیجان آنی.
استاندار فارس با تأکید بر کوتاهی دوران تحصیل و رسیدن به مقامات بالا در آینده، از دانشآموزان خواست تا قدر لحظات حال را بدانند و با تلاش و پشتکار، آیندهای روشن برای خود و کشور رقم بزنند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب و کمبود آن در کشور اشاره کرد و گفت: آب مایه حیات است و متأسفانه در ارتباط با مدیریت آن دچار مشکل هستیم لذا دانشآموزان میتوانند با فرهنگسازی در خانوادهها، نقش مهمی در مدیریت بهینه آب ایفا کنند.
