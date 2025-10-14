خرید رادیاتور در مازندران؛ نمایندگی بوتان جیبت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گرمایش استاندارد خانه از انتخاب درست شروع می‌شود. اگر دنبال رادیاتور باکیفیت و خدمات نصب تخصصی در مازندران هستید، جیبت به عنوان نمایندگی بوتان کنار شماست تا از مشاوره تا نصب همراهتان باشد.

تماس فوری: ۰۹۳۵۱۶۶۲۸۲۵

چرا جیبت؟

نمایندگی رسمی بوتان در مازندران؛ اصالت کالا و گارانتی معتبر

تنوع کامل محصولات؛ رادیاتور آلومینیومی، رادیاتور فولادی پنلی، انواع رادیاتور دکوراتیو، حوله خشک کن، لوازم نصب

مشاوره انتخاب ظرفیت گرمایی بر اساس متراژ، اقلیم و نوع کاربری

قیمت گذاری شفاف و به روز + امکان خرید آنلاین

ارسال سریع در سراسر مازندران + نصب توسط تکنسین مجاز

پشتیبانی کامل قبل و بعد از خرید

انواع رادیاتورها در فروشگاه جیبت

۱) رادیاتور آلومینیومی

سبک، بازدهی بالا، ضد خوردگی. مناسب واحدهای مسکونی که به پاسخ حرارتی سریع نیاز دارند.

۲) رادیاتور فولادی پنلی

انتقال حرارت یکنواخت، ظاهر مینیمال، قیمت اقتصادی. انتخاب محبوب برای نوسازی و ساخت و ساز جدید.

۳) رادیاتور دکوراتیو

زیبایی + گرمایش موثر. برای فضاهای مدرن و لوکس که طراحی‌های خاص دارند.

۴) حوله خشک کن

گرم و مرتب نگه داشتن سرویس‌های بهداشتی و حمام. در انواع طرح و ابعاد.

۵) لوازم نصب رادیاتور

از پکیج اتصالات، شیر ترموستاتیک، بست و پایه تا روغن هواگیری و نوار تفلون. هرچه برای نصب اصولی لازم است، یک جا در جیبت موجود است.

چطور ظرفیت مناسب رادیاتور را انتخاب کنیم؟

برای بیشتر خانه‌ها می‌توان به صورت تقریبی از ۶۰ تا ۸۵ وات به ازای هر مترمربع استفاده کرد (با توجه به عایق، ارتفاع سقف و اقلیم).

فضاهای نورگیر شمالی / سردتر یا سقف‌های بلند، ظرفیت بالاتری می‌خواهند.

اگر مطمئن نیستید، به ما زنگ بزنید تا رایگان راهنماییتان کنیم

پوشش خدمات در سراسر مازندران

ساری، بابل، آمل، قائم شهر، بابلسر، بهشهر، نکا، چالوس، نوشهر، محمودآباد، رامسر، تنکابن و سایر شهرها.

خدمات ما: مشاوره، فروش، ارسال سریع، نصب تخصصی و پشتیبانی.

چرا نمایندگی بودن جیبت مهم است؟

خرید از نمایندگی بوتان یعنی:

کالای اصل با گارانتی معتبر

تأمین قطعات و خدمات پس از فروش

نصب استاندارد مطابق دستورالعمل سازنده

قیمت رسمی و قابل پیگیری

پیشنهاد نصب و بهینه سازی رادیاتور

استفاده از شیر ترموستاتیک برای مدیریت مصرف

هواگیری دوره‌ای رادیاتور برای حفظ راندمان

انتخاب سایز مناسب رادیاتور برای هر اتاق (پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه)

جانمایی اصولی زیر پنجره‌ها برای گردش هوای بهتر

فرصت را از دست نده

همین حالا برای مشاوره و استعلام قیمت روز تماس بگیر

تلفن همراه

یا به سایت جیبت یه سر بزن. www.jibet.com

سوالات متداول

۱) فرق رادیاتور آلومینیومی و پنلی چیست؟

آلومینیومی سبک و پاسخ گو تر است. پنلی یکنواخت‌تر و اقتصادی‌تر. انتخاب نهایی به متراژ، بودجه و سلیقه بستگی دارد.

۲) برای ۹۰ متر آپارتمان چند پره / پنل لازم است؟

بسته به شرایط، حدود ۵٫۵ تا ۷ کیلووات گرما نیاز دارید. برای انتخاب دقیق، تماس بگیرید تا متراژ هر اتاق را بررسی کنیم.

۳) نصب و گارانتی چطور انجام می‌شود؟

به عنوان نمایندگی، نصب با تکنسین مجاز انجام و کارت گارانتی به شما داده می‌شود.

۴) امکان ارسال و نصب در شهرهای غرب / شرق مازندران هست؟

بله؛ سراسر استان پوشش داریم.

۵) حوله خشک کن برای سرویس‌های کوچک مناسب است؟

بله؛ با انتخاب ارتفاع و تعداد لوله مناسب، هم گرمایش ایجاد می‌کند هم حوله را خشک نگه می‌دارد.

