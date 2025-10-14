وزارت خارجه برای آزادی «مهدیه اسفندیاری» اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: از موضع دولت درخصوص عدم شرکت در اجلاس شرم الشیخ تشکر میکنم.
وی در ادامه، گفت: ملت فلسطین همواره پیروز است و باید یک دولت کاملاً فلسطینی بدون دخالت خارجی، با رأی خود مردم فلسطین در آنجا مستقر شود. به بیشرمان تاریخ و جنایتکارانی چون اسرائیل و آمریکا و شریک جرمهای اروپاییشان اعلام میکنم که ما محکمتر از هر وقت دیگری آنقدر مبارزه میکنیم تا نفسهای جنایتکاران در رژیم صهیونیستی، آمریکا و جاهای دیگر بریده شود و به درک واصل شوند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید یک فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT به رأی نمایندگان گذاشته میشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت در ادامه، گفت: جمعیت جوان امروز مؤلفه اصلی قدرت کشور است، با وجود این، اخیراً برخی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان میکنند که ما مسئول افزایش جمعیت نیستیم. ستاد ملی جمعیت در اجرای جلسات ستاد ملی تأخیر دارد و بسیاری از قوانین مربوط به جوانی جمعیت با کندی در حال اجراست.
محمدبیگی اظهار کرد: چرا وزارت خارجه برای آزادی مهدیه اسفندیاری کاری نمیکند؟
وی درباره قانون عفاف و حجاب، گفت: مسئولان و دستگاهها حق ندارند از ضرورت حفاف و حجاب عدول کنند، بلکه باید نسبت به متجاهرین به فساد با قاطعیت برخورد کنند. کوتاهی از اجرای آیات قرآن و احکام عفاف و حجاب، منجر به آسیبهای اجتماعی، فروپاشی خانوادهها و فساد جوانان و فرزندان ما خواهد شد.
