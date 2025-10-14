کناری نژاد: کارگروه تخصصی فضای سبز در بندرعباس ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کنارینژاد ظهر سه شنبه در نشست شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز شهری، خواستار ایجاد یک کارگروه تخصصی در این زمینه شد.
وی در سخنان خود با بیان اینکه برخی صنایع مدعی اجرای پروژههای فضای سبز هستند اما در عمل اثری از آن دیده نمیشود، اظهار کرد: آنچه اجرا شده، اصولی و اساسی نیست و یک کمربند سبز کاشته شده اما به بوستانهای واقعی یا جنگلهای شهری شباهتی ندارد.
ضرورت اقدام عملی برای فضای سبز
کنارینژاد با اشاره به نبود برنامهریزی اجرایی مشخص در حوزه فضای سبز، تأکید کرد: نیاز به یک فکر عملیاتی و اجرایی داریم. شهرداری و مدیریت شهری باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند.
نایب رئیس شورای شهر بندرعباس با اشاره به برخی انتقادات مطروحه در خصوص عملکرد شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰، تصریح کرد: روند این کمیسیون مشخص است. در بدوی و تجدیدنظر اعضایی از شورا، دادگستری و دولت حضور دارند.
او خواستار ورود نهادهای نظارتی به بررسی تخلفات احتمالی شد و خطاب به شهردار بندرعباس گفت: اگر خدایی نکرده تخلفی در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز توسط اعضای شورا صورت گرفته، بهصراحت اعلام کنید تا مردم در جریان قرار بگیرند.
کنارینژاد همچنین از ریاست شورا و شهردار بندرعباس بابت پیگیری و حل مشکل ۸۰ میلیارد تومانی بیمه شهرداری تقدیر کرد و گفت: ورود ریاست شورا باعث کاهش هزینههای تحمیلی شد و از تلاشهای شبانهروزی شهردار و تیم مدیریتی نیز سپاسگزارم.
او در پایان از شهردار خواست نسبت به برخی اتهامات مطرحشده در جلسات گذشته پاسخ روشن دهد.
