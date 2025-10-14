ارتباط با امام عصر(عج) محور تعالی اخلاق و استقامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در سلسله نشستهای اخلاقی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلاماللهعلیها ساری، بر ضرورت ارتباط مستمر قلبی و معنوی با امام عصر عجلالله تعالی فرجهالشریف تأکید کرد و آن را ریشهایترین اصل در تربیت اخلاقی و معنوی برشمرد.
وی با بیان اینکه امام مهدی (عج) منبع نور، قداست و سخاوت هستند، اظهار داشت: غفلت از حضرت حجت (عج)، انسان را از مسیر صحیح اخلاقی و معنوی دور میسازد. استاد اخلاق باید ارتباط با امام را نخستین رکن در مسیر تهذیب نفس بداند.
آیتالله لائینی با استناد به آیه ۶۹ سوره زمر و حدیثی از امام صادق (ع) گفت: امام، حجت خدا و خلیفه الهی در زمین است و کل هستی وابسته به وجود اوست.
وی افزود: حضرت ولیعصر (عج)، مدیر زمین و زمان است و پیوند با این منبع الهی، ضامن حفظ اخلاق و تعالی روح انسان است.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه، یکی از آرزوهای بزرگ هر مؤمن را تشرف به محضر امام زمان (عج) دانست و گفت: انتظار شهادت در راه خدا، نشانه ایمان راسخ است و کمتوجهی به آن، بیانگر ضعف باور دینی است.
وی تأکید کرد: مؤمن باید همیشه با گفتن «السلام علیک یا صاحب الزمان» پس از جلسات یا دروس، پیوند قلبی خود را با حضرت حفظ کرده و از دعای ایشان بهرهمند شود.
وی امام عصر (عج) را پشتوانه استقامت در برابر دشمنان و عامل حفظ انقلاب اسلامی معرفی کرد و تصریح کرد: در چهار دهه گذشته، فشارها و تحریمهای دشمنان با عنایت حضرت حجت (عج) خنثی شده و انقلاب اسلامی پابرجا مانده است.
آیتالله لائینی در پایان هشدار داد: غفلت از امام مهدی (عج)، زمینه لغزش و دوری از حق را فراهم میسازد و تنها با یاد خدا، توسل به امام عصر (عج) و ارتباط معنوی مداوم است که میتوان دل را پاک نگاه داشت و بر مسیر حق استوار ماند.
نظر شما