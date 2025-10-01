به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که با محوریت «جهاد تبیین در شبکه امامت، چشم‌اندازها و چالش‌ها و ترویج فرهنگ وقف و ایجاد منابع پایدار» برگزار شد، بر ضرورت حفظ بصیرت و ثبات‌قدم در مسیر ولایت تأکید کرد.

وی ضمن تبریک میلاد خجسته امام حسن عسکری (ع) و عرض تبریک به محضر امام زمان (عج)، بزرگ‌ترین عیدی مؤمنان را تعجیل در فرج امام زمان (عج) دانست و اظهار داشت: «اگر خداوند ما را به عصر طلایی ظهور آن حضرت برساند، به بزرگ‌ترین عیدی رسیده‌ایم و اگر نه، همچنان در حماسه‌های آن روز سهیم و شریک خواهیم بود.»

آیت‌الله محمدی لائینی یاد و خاطره مجاهدت‌های ده‌ها ساله بزرگان جبهه مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و همچنین شهیدان شاخص استان مازندران را گرامی داشت و بر لزوم قدردانی عملی از این شهدای بزرگوار تأکید کرد.

وی با استناد به روایت احمد بن اسحاق درباره جانشینی امام عسکری (ع) و معرفی امام زمان (عج)، خاطرنشان کرد: خداوند زمین را هیچ‌گاه بدون حجت و ولی نگذاشته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران چالش‌های عصر غیبت را موضوع مهمی دانست که ممکن است افراد را از مسیر دین دور کند و افزود: هر کسی که ثبات در امامیت امام زمان (عج) داشته باشد و دعا برای فرج ایشان را فراموش نکند، از این چالش‌ها عبور خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به گلایه امام عسکری (ع) از برخی بزرگان زمان خود و اهمیت خودنگهداری، تأکید کرد: بزرگان و حتی امام جمعه‌ها ممکن است لغزش داشته باشند، اما وظیفه همه ما این است که خود را با خط ولایت تراز کنیم، درست حرکت کنیم، درست سخن بگوییم و درست عمل نماییم.

وی در پایان از برگزارکنندگان این گردهمایی با موضوع «موقوفات و درآمدهای پایدار و جهاد تبیین» قدردانی کرد و اظهار داشت: همه باید در خط دین و ولایت، پشت سر مقام معظم رهبری و در مواجهه با استکبار جهانی، ادامه‌دهنده راه شهدا بوده و با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت انقلاب را هموار کنیم.