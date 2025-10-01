  1. استانها
آیت‌الله لائینی: جهاد تبیین راه مقابله با چالش‌های عصر غیبت است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ بصیرت و پایداری در عصر غیبت گفت: جهاد تبیین و ثبات‌قدم، راه مقابله با چالش‌های عصر غیبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که با محوریت «جهاد تبیین در شبکه امامت، چشم‌اندازها و چالش‌ها و ترویج فرهنگ وقف و ایجاد منابع پایدار» برگزار شد، بر ضرورت حفظ بصیرت و ثبات‌قدم در مسیر ولایت تأکید کرد.

وی ضمن تبریک میلاد خجسته امام حسن عسکری (ع) و عرض تبریک به محضر امام زمان (عج)، بزرگ‌ترین عیدی مؤمنان را تعجیل در فرج امام زمان (عج) دانست و اظهار داشت: «اگر خداوند ما را به عصر طلایی ظهور آن حضرت برساند، به بزرگ‌ترین عیدی رسیده‌ایم و اگر نه، همچنان در حماسه‌های آن روز سهیم و شریک خواهیم بود.»

آیت‌الله محمدی لائینی یاد و خاطره مجاهدت‌های ده‌ها ساله بزرگان جبهه مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و همچنین شهیدان شاخص استان مازندران را گرامی داشت و بر لزوم قدردانی عملی از این شهدای بزرگوار تأکید کرد.

وی با استناد به روایت احمد بن اسحاق درباره جانشینی امام عسکری (ع) و معرفی امام زمان (عج)، خاطرنشان کرد: خداوند زمین را هیچ‌گاه بدون حجت و ولی نگذاشته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران چالش‌های عصر غیبت را موضوع مهمی دانست که ممکن است افراد را از مسیر دین دور کند و افزود: هر کسی که ثبات در امامیت امام زمان (عج) داشته باشد و دعا برای فرج ایشان را فراموش نکند، از این چالش‌ها عبور خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به گلایه امام عسکری (ع) از برخی بزرگان زمان خود و اهمیت خودنگهداری، تأکید کرد: بزرگان و حتی امام جمعه‌ها ممکن است لغزش داشته باشند، اما وظیفه همه ما این است که خود را با خط ولایت تراز کنیم، درست حرکت کنیم، درست سخن بگوییم و درست عمل نماییم.

وی در پایان از برگزارکنندگان این گردهمایی با موضوع «موقوفات و درآمدهای پایدار و جهاد تبیین» قدردانی کرد و اظهار داشت: همه باید در خط دین و ولایت، پشت سر مقام معظم رهبری و در مواجهه با استکبار جهانی، ادامه‌دهنده راه شهدا بوده و با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت انقلاب را هموار کنیم.

