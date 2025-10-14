  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان اجرا می‌شود

حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان اجرا می‌شود

وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی گفت: حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار اجرا خواهد شد.

حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز جلسه‌ای در دادسرا برگزار شد که خانواده مقتول نیز در آن حضور داشتند، افزود: این جلسات مرسوم است و طبق روال، برای تمامی محکومین به اعدام جهت امکان صلح و سازش و اخذ رضایت از ولی دم برگزار می‌شود. اما در این پرونده، پدر امیر محمد خالقی اعلام کرده است که از حد قصاص گذشت نخواهد کرد و توافقی حاصل نشد.

وی درباره اجرای حکم در ملأ عام گفت: رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران اجرای قصاص در ملأ عام را به منظور ایجاد بازدارندگی و اقناع افکار عمومی تجویز کرده بود، اما این موضوع منوط به تأیید قاضی اجرای احکام و دادستان بود که تاکنون موافقت نشده است، بنابراین اجرای حکم در زندان انجام می‌شود.

گفتنی است؛ امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.

کد خبر 6622262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      9 2
      پاسخ
      درستش هم همینه رسم شده ادم میکشند و مینشینند به امید گذشت ،این را بردارید ،تا قاتلان بدانند چیزی بنام بخشش و گذشت وجود ندارد .
    • M b Asoodeh IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خداروح دانشجوی عزیز و بزرگوار آقای خالقی رو شاد فرماید پدرو مادر عزیز انشالله که خدا صبرتان بدهد
    • مرتضی IR ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فقط در ملا عام ولاغیر بزارید مردم ببینم و بازدارندگی داشته باشد برای یه عده انسان نماها

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها