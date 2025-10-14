حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز جلسه‌ای در دادسرا برگزار شد که خانواده مقتول نیز در آن حضور داشتند، افزود: این جلسات مرسوم است و طبق روال، برای تمامی محکومین به اعدام جهت امکان صلح و سازش و اخذ رضایت از ولی دم برگزار می‌شود. اما در این پرونده، پدر امیر محمد خالقی اعلام کرده است که از حد قصاص گذشت نخواهد کرد و توافقی حاصل نشد.

وی درباره اجرای حکم در ملأ عام گفت: رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران اجرای قصاص در ملأ عام را به منظور ایجاد بازدارندگی و اقناع افکار عمومی تجویز کرده بود، اما این موضوع منوط به تأیید قاضی اجرای احکام و دادستان بود که تاکنون موافقت نشده است، بنابراین اجرای حکم در زندان انجام می‌شود.

گفتنی است؛ امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.