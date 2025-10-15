  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

ویژگی‌های امیرمحمد خالقی از زبان پدرش

ویژگی‌های امیرمحمد خالقی از زبان پدرش

پدر امیر محمد خالقی بر انس با نماز و قرآن وی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر امیرمحمد خالقی در گفتگو با شبکه دانشگاه تهران، گفت: این فرزند دلبند من عصای پیری من بود. با نماز و قرآن خیلی انس داشت و من هم با او محبت و انس داشتم چون راه خدا را ادامه می‌داد. نمازهای خود را با خضوع و خشوع ادامه می‌داد و حتی در نبود من امامت مسجد را هم بر عهده می‌گرفت.

به گزارش مهر، امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران بود که بهمن‌ماه سال گذشته در نزدیکی کوی دانشگاه تهران در درگیری با سارقان به قتل رسید. پس از دستگیری سارقان و گذراندن روال قانونی، فرد متهم به قتل این دانشجو، به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی که قرار بود صبح امروز اجرا شود، به تعویق افتاد و خانواده امیرمحمد خالقی دو ماه به او مهلت دادند.

