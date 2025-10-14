پارسا: جشنواره ابوذر فرصت طلایی برای روایت حقیقت و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به کسب عنوان بهترین سازمان بسیج رسانه در میان استان‌های کشور گفت: سازمان بسیج رسانه استان گیلان به‌عنوان بهترین رده اقشار بسیج رسانه کشور انتخاب شده است که این موفقیت مرهون تلاش و همت خبرنگاران بسیجی است.

وی با یادآوری پیشینه پر افتخار مردم گیلان افزود: گیلان استانی است که بیش از ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و فرزندان این خطه همواره در جبهه‌های دفاع از وطن جانفشانی کرده‌اند.

مسئول بسیج رسانه گیلان همچنین درباره چالش‌های جمعیتی استان گفت: گیلان پیرترین استان کشور است و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. حتی کشوری مانند چین که جمعیت زیادی دارد، به مسئله افزایش جمعیت توجه ویژه دارد. رسانه‌ها باید نقش کلیدی در آگاه‌سازی جامعه نسبت به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از این موضوع ایفا کنند.

پارسا در ادامه با تأکید بر اهمیت جشنواره ابوذر اظهار داشت: این جشنواره متعلق به خبرنگاران است و رونق آن به معنای ارتقای جایگاه رسانه در استان است. طی ۱۰ دوره برگزاری جشنواره، بیش از ۱۲ هزار اثر رسانه‌ای تولید و داوری شده است در شرایطی که دشمن با جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند ناامیدی را در جامعه تزریق کند، خبرنگاران باید پرچمدار روایت حقیقت باشند.

وی یادآور شد: آثار منتشر شده از اول دی ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۴ در رسانه‌های مکتوب و دیجیتال استان می‌توانند در جشنواره شرکت کنند و نفرات برتر هر بخش به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

مسئول بسیج رسانه گیلان محورهای جشنواره را شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه با صنعت و تولید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و بخش ویژه روایت پیشرفت عنوان کرد.

پارسا افزود: در کنار این محورها، شش محور بومی متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های استان گیلان در نظر گرفته شده است که شامل جایگاه گیلان در بازارهای جهانی و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری، مسجد محوری و ظرفیت‌های دینی، بیکاری و اشتغال جوانان، اقتصاد دریامحور و توسعه استان و همچنین توسعه شهری و گردشگری در لاهیجان می‌شود.

وی درباره قالب‌های ارسال آثار گفت: آثار می‌توانند در قالب گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن گرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارائه شوند تا خبرنگاران در همه رسانه‌ها و قالب‌ها روایت‌گر امید، پیشرفت و حقیقت باشند.

در پایان این نشست، از پوستر دومین رویداد رسانه‌ای طنین ویژه بانوان رونمایی شد.