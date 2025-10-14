  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

هنگام خرید بلیت مترو، کارت بانکی خود را به هیچ‌کس ندهید

مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: مسافران مترو در صورت مشکل در خرید بلیت، فقط به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از سپردن کارت بانکی به دیگران خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: در ماه‌های اخیر تعدادی از مسافران در ایستگاه خیام در خط یک متروی تهران اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بروز مشکل در استفاده از دستگاه‌های خودکار فروش بلیت و اعتماد به سایر مسافران برای انجام عملیات بانکی، کارت بانکی آنان جابه‌جا و مبالغی از حسابشان برداشت شده است.

زند بیان داشت: از مسافران درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در خرید بلیت یا استفاده از دستگاه‌های فروش، مستقیماً به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از واگذاری کارت بانکی یا رمز خود به سایر افراد جداً خودداری کنند.

وی با بیان اینکه هدف از بیان این خبر، آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است، تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همواره حفظ امنیت و آرامش مسافران را در اولویت قرار داده و با اطلاع‌رسانی به‌موقع، تلاش می‌کند از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند خدمات‌رسانی جلوگیری کند.

