طلایی مقدم: موانع سرمایه‌گذاری شهری در یزد رفع شود

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری یزد، رفع موانع و تسهیل فرآیندها به‌منظور جلب اعتماد بخش خصوصی و رونق اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با موضوع سرمایه گذاری شهری به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری یزد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد و موانع موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید مهدی طلایی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، جذب سرمایه‌گذاران را برای توسعه شهری امری حیاتی دانست و بر حمایت از طرح‌های جدید در شهر یزد تأکید کرد.

وی خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های شهری و تسهیل شرایط موجود شد.

معاون استاندار یزد در پایان گفت: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی زمینه رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهری در یزد دنبال می‌شود.

