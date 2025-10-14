  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

جانباز ۷۰ درصد دزفولی به یاران شهیدش پیوست

اهواز - جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها تحمل جراحات ناشی از جنگ تحمیلی در شهرستان دزفول به کاروان شهدا پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از عروج ملکوتی سردار «محمدرضا پورمهدی»، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس خبر داد.

سیدرضا حسینی اظهار کرد: سردار محمدرضا پورمهدی، جانباز سرفراز ۷۰ درصد، پس از سال‌ها تحمل جراحات ناشی از دوران جنگ تحمیلی و فراق یاران شهیدش، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به کاروان شهدا پیوست.

وی افزود: این جانباز سرافراز در طول دوران دفاع مقدس و در عملیات‌های مهمی از جمله «فتح‌المبین»، «بیت‌المقدس» و «والفجر یک» چندین بار مجروح و به درجه جانبازی نائل شده بود.

حسینی در پایان ضمن تسلیت به خانواده این شهید والامقام و مردم شهیدپرور دزفول، اعلام کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید پورمهدی، روز پنج‌شنبه بیست و چهارم مهر ماه، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم مطهر امامزاده سبزقبا (ع) به سمت گلزار شهدای بهشت علی (ع) دزفول با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس و شهیدپرور برگزار خواهد شد.

