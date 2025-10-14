جانباز ۷۰ درصد دزفولی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای از عروج ملکوتی سردار «محمدرضا پورمهدی»، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس خبر داد.
سیدرضا حسینی اظهار کرد: سردار محمدرضا پورمهدی، جانباز سرفراز ۷۰ درصد، پس از سالها تحمل جراحات ناشی از دوران جنگ تحمیلی و فراق یاران شهیدش، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به کاروان شهدا پیوست.
وی افزود: این جانباز سرافراز در طول دوران دفاع مقدس و در عملیاتهای مهمی از جمله «فتحالمبین»، «بیتالمقدس» و «والفجر یک» چندین بار مجروح و به درجه جانبازی نائل شده بود.
حسینی در پایان ضمن تسلیت به خانواده این شهید والامقام و مردم شهیدپرور دزفول، اعلام کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید پورمهدی، روز پنجشنبه بیست و چهارم مهر ماه، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم مطهر امامزاده سبزقبا (ع) به سمت گلزار شهدای بهشت علی (ع) دزفول با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس و شهیدپرور برگزار خواهد شد.
