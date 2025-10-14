اختلال در خط ۴ مترو تهران رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۷:۵۵ امروز یک رام قطار در سکوی شمالی ایستگاه نبرد (بهسمت ایستگاه علامه جعفری) بهدلیل بروز نقص فنی از ادامه حرکت بازماند.
بهمحض وقوع مشکل، تیمهای فنی و تعمیرات سریع شرکت در محل حاضر شده و ضمن تخلیه ایمن مسافران، عملیات بررسی اولیه و اقدامات ایمنی را آغاز کردند.
بهمنظور رعایت حداکثری ایمنی مسافران، قطار مذکور پس از اطمینان از شرایط، به نزدیکترین ایستگاه هدایت و در ساعت ۱۸:۳۲ به خط جنوبی منتقل و بهسمت ایستگاه و پایانه شهید کلاهدوز حرکت کرد. بدینترتیب اختلال ایجادشده در خط بهطور کامل برطرف شد.
در طول این مدت، با مدیریت دقیق مرکز کنترل عملیات و بهرهگیری از زیرساختهای موجود، خدمات مسافری خط ۴ مترو با حداقل میزان تأخیر ادامه یافت.
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ضمن عذرخواهی صمیمانه از مسافران گرامی بابت تأخیر ایجادشده، از صبوری و همکاری شهروندان فهیم تشکر و قدردانی میکند.
یادآور میشود، حفظ ایمنی مسافران خط قرمز شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه است و تمامی اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز موارد مشابه در دستور کار واحدهای فنی و نظارتی قرار دارد.
نظر شما