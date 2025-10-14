  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

اختلال در خط ۴ مترو تهران رفع شد

به‌دلیل نقص فنی در حرکت یک رام قطار در ایستگاه نبرد، سرویس‌دهی در محدوده ایستگاه‌های شهید کلاهدوز تا نبرد با تأخیر مواجه شده بود که رفع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۷:۵۵ امروز یک رام قطار در سکوی شمالی ایستگاه نبرد (به‌سمت ایستگاه علامه جعفری) به‌دلیل بروز نقص فنی از ادامه حرکت بازماند.

به‌محض وقوع مشکل، تیم‌های فنی و تعمیرات سریع شرکت در محل حاضر شده و ضمن تخلیه ایمن مسافران، عملیات بررسی اولیه و اقدامات ایمنی را آغاز کردند.

به‌منظور رعایت حداکثری ایمنی مسافران، قطار مذکور پس از اطمینان از شرایط، به نزدیک‌ترین ایستگاه هدایت و در ساعت ۱۸:۳۲ به خط جنوبی منتقل و به‌سمت ایستگاه و پایانه شهید کلاهدوز حرکت کرد. بدین‌ترتیب اختلال ایجادشده در خط به‌طور کامل برطرف شد.

در طول این مدت، با مدیریت دقیق مرکز کنترل عملیات و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، خدمات مسافری خط ۴ مترو با حداقل میزان تأخیر ادامه یافت.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن عذرخواهی صمیمانه از مسافران گرامی بابت تأخیر ایجادشده، از صبوری و همکاری شهروندان فهیم تشکر و قدردانی می‌کند.

یادآور می‌شود، حفظ ایمنی مسافران خط قرمز شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه است و تمامی اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز موارد مشابه در دستور کار واحدهای فنی و نظارتی قرار دارد.

