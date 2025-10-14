  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

بررسی اقدامات پلیس امنیت اقتصادی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جمعی از نمایندگان با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی، از نزدیک در جریان گزارش اقدامات نیروهای پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در هفته نیروی انتظامی، به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا)، از نزدیک در جریان گزارش اقدامات نیروهای خدوم و زحمتکش پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: معاونت امنیت اقتصادی فراجا که در سال ۱۳۹۸ با تاکید مقام معظم رهبری تاسیس شده است، به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی نیروی انتظامی، وظیفه طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای ایجاد امنیت اقتصادی پایدار در کشور را بر عهده دارد. این پلیس توانمند با پیگیری، کنترل، شناسایی، مقابله و کشف فعالیت‌های مخل اقتصاد، نقش مهمی در حمایت از تولید، اشتغال، رفع موانع اقتصادی و تسهیل در زندگی مردم ایفا می‌کند.

گودرزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس با اشاره به دستاوردهای ارزشمند و کارنامه درخشان پرسنل این معاونت، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه قانونگذاری و رفع هرگونه خلأ قانونی اعلام کردند. همچنین ضرورت وضع قانون حق‌الکشف و تخصیص اعتبارات ویژه برای پلیس امنیت اقتصادی از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: در پایان مقرر شد این نشست‌ها به صورت منظم و در مقاطع مختلف با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود تا زمینه همکاری بهتر و حمایت بیشتر از پلیس امنیت اقتصادی فراهم گردد.

زهرا علیدادی

