ابراهیم آبیار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار نهایی نتایج کنکور سراسری تعداد قبولی‌های دانش‌آموزان شهرستان جاسک در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: در این دوره ۴۲ نفر از دانش‌آموزان در دانشگاه فرهنگیان و ۵۵ نفر در رشته‌های روزانه دانشگاه‌های ملی پذیرفته شده‌اند در حالی که این آمار در سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۵۱ نفر بود.

رئیس آموزش و پرورش جاسک با اشاره به درخشش کم نظیر دانش‌آموزان منطقه تصریح کرد: برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر دو نفر از دانش‌آموزان در رشته پزشکی و یک نفر در رشته دندان‌پزشکی پذیرفته شده‌اند.

آبیار اضافه کرد: همچنین کسری شهسواری دانش‌آموز ممتاز این شهرستان توانسته است رتبه سه‌رقمی در گروه آزمایشی علوم تجربی کسب کند و نام جاسک را در میان برترین‌های کنکور استان هرمزگان مطرح سازد.

وی موفقیت‌های امسال را نتیجه تلاش و همت دانش‌آموزان پیگیری مدیران و معلمان مدارس و حمایت‌های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان دانست و گفت: با وجود محدودیت‌ها ارتقای کیفیت آموزشی در جاسک به‌صورت جدی دنبال شده و امروز ثمره این تلاش‌ها در نتایج کنکور به خوبی نمایان است.